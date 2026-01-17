И "Арсенал" зацикли във Висшата лига, тимът Артета не може да вкара гол във втори мач

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вместо да се възползва по най-добрия начин от загубата на "Манчестър Сити" от "Юнайтед", лидерът във Висшата лига "Арсенал" разочарова във втори пореден мач. И даде надежди на "гражданите", че може да настигнат съперника в битката за титлата.

Воденият от Микел Артета тим завърши 0:0 като гост на "Нотингам Форест".

Това е второ поредно нулево равенство за лондончани, които предния кръг завършиха по същия начин и в срещата си с "Ливърпул". Или иначе казано "Арсенал" 180 мин не може да намери пътя към гола в английския елит.

С точката момчетата на Артета събраха 50 точки и имат 7 повече "Сити". Ако бяха спечелили срещу "Форест" разлика им с отбора на Пеп щеше да е 9 точки и така почти сигурно първенството да бъде почти решено.