И "Арсенал" зацикли във Висшата лига, тимът Артета не може да вкара гол във втори мач

"Арсенал" се отчете с куп пропуски в срещата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Вместо да се възползва по най-добрия начин от загубата на "Манчестър Сити" от "Юнайтед", лидерът във Висшата лига "Арсенал" разочарова във втори пореден мач. И даде надежди на "гражданите", че може да настигнат съперника в битката за титлата.

Воденият от Микел Артета тим завърши 0:0 като гост на "Нотингам Форест". 

Това е второ поредно нулево равенство за лондончани, които предния кръг завършиха по същия начин и в срещата си с "Ливърпул". Или иначе казано "Арсенал" 180 мин не може да намери пътя към гола в английския елит.

С точката момчетата на Артета събраха 50 точки и имат 7 повече "Сити". Ако бяха спечелили срещу "Форест" разлика им с отбора на Пеп щеше да е 9 точки и така почти сигурно първенството да бъде почти решено.

