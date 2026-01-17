ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" спря с равенствата, продължава да преслед...

"Наполи" спря с равенствата, продължава да преследва "Интер"

1348
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Наполи" най-сетне си спомни какво е победа в елита на Италия. Шампионите биха 1:0 закъсалия "Сасуоло" в среща от 21-кръг на серия "А". 

С успеха неаполитанци прекъснаха серията си от 3 последователни равенство в елита на Ботуша. И отново се доближиха на 6 точки от лидера "Интер". Клубът от Неапол има актив от 43 точки.

Победата за отбора на Антонио Конте донесе Станислав Лоботка. С успеха "Наполи" удължи серията си без загуба в серия "А" в дома си на 21 мача (15 победи, 6 равенства).

За "Сасуоло" пък поражението бе 3-о поред. Тимът заема 12-ото място с актив от 23 точки.

СНИМКА: РОЙТЕРС

