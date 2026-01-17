Скуката в Германия продължава - "Байерн" мачка 5:1 в Лайпциг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В лишеното от всякаква интрига относно титлата първенство на Германия шампионът "Байерн" затвърди скуката в това отношение, след като разби 5:1 един уж от мераклиите да го спрат "РБ Лайпциг" в мач от 18-ия кръг.

Така на върха в Бундеслигата баварците имат вече 50 точки. Следват "Борусия" (Дортмунд) с 39, "Хофенхайм" с 33, "РБ Лайпциг" и "Щутгарт" с по 32 точки.

Бразилецът Ромуло Кардосо откри резултата за "РБ Лайпциг" в 20-ата мин.

Серж Гнабри (50), Хари Кейн (67), Йонатан Та (83), Александър Павлович (85) и Майкъл Олисе (88) бяха точни за "Байерн".

Добрата новина за мюнхенци, а най-вече и за бундестима е завръщането на терена след тежка травма на Джамал Мусиала. Той влезе като резерва и подаде за последното попадение в срещата.

Други резултати:

"Борусия" (Дортмунд) - "Санкт Паули" 3:2

"Кьолн" - "Майнц 05" 2:1

"Хамбургер" - "Борусия" (Мьонхенгладбах) 0:0

"Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен) 1:0

"Волфсбург" - "Хайденхайм" 1:1

"Вердер" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 3:3