Световен вицешампион с България отново MVP във Франция

2448

Световният вицешампион с България от мондиала във Филипините Венислав Антов изнесе пореден голям мач в най-високото волейболно ниво във Франция.

21-годишният диагонал наниза 20 точки (1 ас, 1 блок) за "Туркоан", който обърнакато гост "Пари Волей" с 3:1 (27:29, 25:21, 25:20, 25:17) в мач от 16-ия кръг.

Юношата на "Левски" логично бе определен за MVP.

С 14 победи, 2 загуби и 37 точки "Туркоан" е на втората позиция в класирането. Лидер е шампионът "Тур" с 14, 2, 41.

В класирането на реализаторите Антов е 3-и с 322 точки.

