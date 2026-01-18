Бодрата смяна Благой Тодев и Константин Василев влязоха в преследването в Руполдинг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бодрата смяна в мъжкия ни волейбол Благой Тодев и Константин Василев се погрижи за българско присъствие в неделното преследване на 12,5 км от програмата на кръга в световната купа по биатлон, който се провежда в Руполдинг (Гер).

Първият направи 1 пропуск при двете стрелби и се нареди на 39-ата позиция в спринта на 10 км. Това бе 10-о влизане на 24-годишния Тодев в точките в кариерата му.

Със заработените 2 той има 12 и е 72-и в генералното подреждане.

Василев (22 г.) също сбърка само 1 патрон и завърши 49-и. Той има 11 точки в класирането и е 73-и.

Лидерът на националния ни отбор Владимир Илиев тръгна добре със свалени 5 мишени на първа стрелба, но после направи 3 пропуска и се класира извън топ 60 (участниците в него влизат в преследването) - 69-и.

Антон Синапов с 4 грешки е 98-и от 108 участници.

Победител в спринта стана шведът Себастиан Самуелсон (0).