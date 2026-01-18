Сноубордистите останаха с четири квоти

Сноубордът ни остана с четири квоти за олимпиадата, след като Петър Гергьовски не завърши първото спускане в квалификацията за втория старт от световната купа в Банско, а Кристиян Георгиев отпадна след 17-о време на мижавите 3 стотни от Оле-Микел Прантъл (Германия), който стана 16-и и продължи към втория манш.

Както в събота до елиминациите стигнаха Тервел и Малена Замфирова, и Радослав Янков.

Малена завърши пета в квалификацията при жените, като бе 2,70 сек от победителката Цубаки Мики (Япония). Така тя ще се изправи срещу канадката Ланкси Вей.

Брат и Тервел зае шестото място при мъжете н 95 стотни от победителя Яник Ангененд. Така ще се изправи срещу Андреас Промегер (Австрия) в първия кръг. На 4 стотни от него остана Янков, който ще кара срещу Арон Марч (Италия).

Сестрата на Малена - Биляна бе най-близо от българките до участие във второто спускане на квалификацията. Тя зае 18-ото място на синьото трасе само на 35 стотни от полякинята Мария Буковска-Шик, която продължи напред. Аглика Георгиева бе 20-а на червеното трасе, Теодора Пенчева бе 22-а на същото. Андреа Коцинова отпадна като остана 22-а на синьото, Анита Райчева бе 26-а на същото, а Йорданка Андонова зае същото място на червеното. При мъжете Петър Гьошарков, шампионът в свободния стил, остана 22-и на синьото трасе и също не участва във втория манш.