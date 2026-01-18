ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия: Съюзниците в НАТО трябва да се уважават ...

Рупанов на раздяла с "Левски": В отбора много от мечтите ми се сбъднаха

Борислав Рупанов Снимка: Георги Палейков

Нападателят Борислав Рупанов се раздели с "Левски" и феновете. Младежкият национал осъществи трансфер в полския "Гурник" (Забже). 

Ето какво написа Рупанов в Instagram:

"Трудно е човек да намери точните думи, когато трябва да се раздели с нещо, което е било дом до броени часове.

От 5-годишен мечтаех за големия терен, за пълните трибуни, за синята фланелка. За онзи момент, в който сърцето бие силно, защото стотици фенове пеят името ти.

В "Левски" много от тези мечти се сбъднаха. Изживях моменти, които ще нося със себе си цял живот- радости, битки, уроци и незабравими спомени. Мачове като този срещу "Саба"х ми напомниха защо обичам футбола и защо съм избрал този път.

Днес пътят ми ме отвежда към ново предизвикателство "Гурник " (Забже). Приемам тази стъпка с благодарност и смирение, защото "Левски" ми дава шанс да продължа развитието си, да се уча, да израствам и да се калявам в нова среда.Заминавам, но не си тръгвам завинаги. Вярвам, че сега си казваме само „до скоро".

Благодаря на клуба, на треньорите, на съотборниците си, на всички хора зад кулисите и най-вече на феновете- вие сте сърцето на "Левски".

Пожелавам успех на отбора в предстоящите мачове. Вярвам във вас.
Синьото остава в сърцето ми.

Благодаря, "Левски",
Боби Рупанов 77".

Борислав Рупанов Снимка: Георги Палейков

