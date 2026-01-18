ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия: Съюзниците в НАТО трябва да се уважават ...

Последният в Първа лига продаде играч в Индонезия

"Добруджа" осъществи изходящ трансфер на Лукас Кардозо в индонезийския "Малут Юнайтед".

От последния в Първа лига посочиха, че след проведени разговори и предложение за подновяване на договора, футболистът е взел решение да не преподпише с новака в елита.

"Това остави "Добруджа" без друга реална алтернатива, освен да пристъпи към трансфер, с цел да защити интересите на клуба и да осигури стабилност за бъдещето. Благодарим на Лукас Кардозо за времето, което прекара с екипа на "Добруджа", и му пожелаваме успех в следващото предизвикателство в кариерата му", добавиха от тима от Добрич.

За периода си в клуба Кардозо изигра 55 мaча, като в 45 от тях беше титуляр. Той вкара 13 гола и има в актива си 6 асистенции. Футболистът бе привлечен в "Добруджа" от "Черноморец" (Балчик).

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)