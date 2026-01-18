Синът на Валери Божинов замина на лагер с "Локо" (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителният отбор на "Локомотив" (Пловдив) замина рано тази сутрин за подготвителния си лагер в Турция, съобщиха от футболния клуб.

"Черно-белите" ще останат в Белек до 1 февруари, а през този период ще изиграят и 3 проверки – срещу сръбския "Напредак" (Крушевац), косовския "Балкани" и украинския "Колос" (Коваливка).

От групата за лагера отпаднаха Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил, които ще се готвят по индивидуална програма в Пловдив.

Парвизджон Умарбаев ще се присъедини след няколко дни към своите съотборници. Той получи разрешение да пропусне началото на лагера, защото му предстои да стане баща за втори път.

С отбора пътуват и състезатели от втория отбор и формацията до 18 години – Валери Божинов, Тодор Гергишанов, Денис Кирашки и Петър Кръстев.

Групата на Локомотив за лагера в Турция: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Петър Кръстев, Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Лукас Риян, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Денис Кирашки, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Тодор Гергишанов, Валери Божинов, Каталин Иту, Франсиско Политино, Запро Динев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Мариян Вангелов и Хуан Переа.