ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия: Съюзниците в НАТО трябва да се уважават ...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22113252 www.24chasa.bg

Синът на Валери Божинов замина на лагер с "Локо" (Пд)

3012
Валери Божинов-младши Снимка: "Локо" (Пд)

Представителният отбор на "Локомотив" (Пловдив) замина рано тази сутрин за подготвителния си лагер в Турция, съобщиха от футболния клуб.

"Черно-белите" ще останат в Белек до 1 февруари, а през този период ще изиграят и 3 проверки – срещу сръбския "Напредак" (Крушевац), косовския "Балкани" и украинския "Колос" (Коваливка).

От групата за лагера отпаднаха Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил, които ще се готвят по индивидуална програма в Пловдив.

Парвизджон Умарбаев ще се присъедини след няколко дни към своите съотборници. Той получи разрешение да пропусне началото на лагера, защото му предстои да стане баща за втори път.

С отбора пътуват и състезатели от втория отбор и формацията до 18 години – Валери Божинов, Тодор Гергишанов, Денис Кирашки и Петър Кръстев.

Групата на Локомотив за лагера в Турция: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Петър Кръстев, Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Лукас Риян, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Денис Кирашки, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Тодор Гергишанов, Валери Божинов, Каталин Иту, Франсиско Политино, Запро Динев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Мариян Вангелов и Хуан Переа.

Валери Божинов-младши Снимка: "Локо" (Пд)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)