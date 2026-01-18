Исторически триумф за България в Банско с първо и трето място на Тервел Замфиров и Радо Янков

България стигна до исторически триумф във втория паралелен гигантски слалом при дамите и мъжете за световната купа по сноуборд, който се проведе в Банско

За първи път в кариерата си 20-годишният Тервел Замфиров се качи на подиума и то на най-високо му място, печелейки състезанието. Трети пък се нареди символът на този спорт у нас Радослав Янков. С това за първи път двама българи намериха място в челната тройка в световната купа.

В осминафиналите Радо Янков (7-и в квалификацията) се наложи над лидера в генералното класиране за световната купа Арон Марч (Италия). Последва много хубава победа със солидно каране над най-титулувания състезател в сноуборда Бенямин Карл (40-годишният австриец е олимпийски шампион и 5-кратен световен)

В същото време 6-ият в квалификацията Тервел демонстрира класа, за да отстрани австрийската звезда Андреас Промегер (3-кратен световен шампион) в първия кръг на елиминациите. След това падане на италианеца Матео Бормолини му отвори пътя към полуфинала, в който се събраха с Янков.

В него след старта Тервел взе леко предимство. В устрема си да го настигне Радо направи грешка и така Замфиров стигна финала.

Преди него Янков дублира третото си място от Банско миналата година с успех над падналия победител в квалификация Яник Ангененд. Това е общо 13-и подиум за Радо в световната купа.

След това настъпи кулминацията, при която феновете в Банско полудяха. Тервел, който е световен шампион в паралелния слалом от миналата година, се наложи над австриеца Фабиан Обман за първата си победа в световната купа. Така той изпълни мечтата си да ликува пред родна публика, както го направи Радо Янков през 2017-а.

Тервел Замфиров Снимка: Startphoto.bg

При дамите Малена Замфирова (5-а в квалификацията) изправи победи убедително канадката Ланкси Вей в осминафиналите, а в следващата фаза бе спряна отново от германката Рамона Терезия Хофмайстер. Тя победи нашето момиче в полуфиналите вчера.

Днес 16-годишната Замфирова се нареди 5-а, след като вчера бе 4-а.

Победата бе за италианката Елиза Кафонт.