Почина учител, футболен треньор и коментатор от Петрич

Петрич и футболната общност на "Беласица" днес загубиха Боби Тренчев - един истински спортен човек, педагог и деец, отдал живота си на децата, спорта и клуба.

"Боби Тренчев беше дългогодишен учител по физическо възпитание, треньор в Детско-юношеската школа на "Беласица" и спортен деятел. Любителите на футбола го помнят като коментатор на Дарик радио в много мачове на "Беласица" и "Вихрен", в периода когато и двата отбора бяха част от А група. Поклон пред светлата му памет. Съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха. Боби Тренчев остава завинаги част от историята на "Беласица", написаха още от клуба във фейсбук страницата.

Поклонението ще бъде утре от 12:00 часа, а погребението от 14:00 часа.