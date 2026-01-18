"Аякс" назначи сина на Йохан Кройф за технически директор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландският гранд "Аякс" назначи Жорди Кройф за технически директор на клуба с надеждата, че синът на легендарния Йохан Кройф може да помогне на първия тима да се върне на победния път. Амстердамци са трети в класирането на цели 18 точки от лидера ПСВ.

51-годишният Кройф-младши подписа договор до юни 2028-а след равенството 2:2 срещу "Го Ахед Ийгълс" в събота.

„Много е специално да бъда тук и да подпиша договор. На стадиона, кръстен на баща ми, в клуба, който е важен в живота ми от малък", коментира Кройф.