Христо Запрянов-Доцента: Бях до Пената, когато го вкараха в ареста заради загуба от "Локо" (Сф)

Един от най-близките хора до Димитър Пенев през последните години бе Христо Запрянов-Доцента. Легендарният масажист работи до последно преди старта на реконструкцията на "Българска армия", а всеки ден митичният треньор бе при него.

"55 години заедно. Много е тежко. Дори не вярвам, че е починал. На поклонението

дълго време мислех да дам цветята на някой друг да ги остави

Но реших, че не мога да го оставя в този момент, и влязох на стадиона. Когато стигнах до ковчега, просто извърнах очи от него. За мен той си е жив и в момента", започва да разказва роденият в Първомай легендарен масажист, който е един и от най-титулуваните в това амплоа в българския спорт. Освен четвъртото място в света с националния отбор има 7 титли с футболния ЦСКА, европейски купи с волейболистите и волейболистките, баскетболистите и хандбалистите.

"Истории с Пената колкото искаш, много неща не мога да забравя. Но най-важното за него е, че беше добър човек. Невероятен. Навремето на стадиона имаха право да влизат четири автомобила - на министъра, на заместника му и още два. Футболистите спираха доста далеч и влизаха пеша. Пената винаги го чакаха огромен брой хора. На всеки обръщаше внимание. На някой му взели книжката, на друг - нещо друго. И след тренировка тръгваше да оправя приятели, а често и непознати. Заради това няма лоша дума за него. На никого не отказваше да подаде ръка. Нямаше разлика за него. Когато видеше някаква неправда, тръгваше да помага", допълва Христо Запрянов.

Пената още като футболист имал проблеми със сърцето. Но тогава в България се прибира Александър Чирков, който му предписва медикаменти, и той продължава. Въпреки това приключва кариерата си на футболист доста рано.

Запрянов е бил до легендата в един от най-тежките моменти

в кариерата на Димитър Пенев на терена.

"Паднахме в първия мач на полусезона от "Локо" (Сф) през 1974 г. и адмирал Иван Добрев-Странджата, който като заместник-министър отговаряше за ЦСКА, нареди всички да бъдат в 9 сутринта на стадиона в пълна униформа. И заповедта си е заповед. Целият отбор строен и се започна. Защо паднахте? А Пената бе капитан и накрая адмиралът го пита него. Отговорът: "Не знам". И Добрев: "След като не знаеш, три денонощия арест".

И го подкараха, аз с него. Арестът бе на НДК. Там точно както се полага - взеха му колана, всичко. Тогава се обърна към мен и ми каза, че само да излезе, напуска ЦСКА. На другия ден явно всичко се е разчуло и на стадиона идва армейски генерал Добри Джуров, министърът на отбраната - вече някой му беше докладвал. Нареди да бъде освободен незабавно. Да, ама адмирал Добрев го няма. А по устав, който те е пратил в ареста, само той има право да те освободи. Започнаха едни телефони и след това разбрах, че

с личния си автомобил адмиралът е отишъл да го освободи и да му се извини

За голям късмет на ЦСКА Пената не го напусна. Беше вече простил. Добър човек", описва всичко Доцента. Прякора си носи гордо, като му е лепнат от незабравимия лекар на "червените" и националния отбор Димитър Гевренов.

"Когато играхме с "Интер", Еленио Ерера прати двама да го искат. Тогава тяхното либеро Пики бе катастрофа. Сега измислят, че не знам си кой искал не знам си кого. Не, "Интер" - един от най-силните отбори в Европа, искаше Димитър Пенев. Защото аз бях на входа на "Армията", когато дойдоха италианските пратеници. Ерера бе видял точно в него идеалния защитник. И бе така. Няма друг, който да чете така играта, като него. Всичко забелязваше. Дори знаеше кой до кого стои на стадиона. И това виждаше, докато следеше за нападателите. Неслучайно

няма нападател в България, който да е имал преимущество над него

Правеше всички на две стотинки. Няма национали, няма легенди", обяснява рехабилитаторът.

Разбира се, върхът и на двамата е световното в САЩ, а преди това епохалната победа над Франция на "Парк де Пренс", която ни прати на финалите, за да останат тези моменти ненадминати и до днес в историята на родния футбол. И едва ли ще бъдат достигнати някога в близките години.

Точно Христо Запрянов носи от София бутилката, която треньорите отварят след успеха в Париж.

"Не знам защо, твърдо вярвах, че ще го вземем този мач. И просто занесох шампанското. Няма такава емоция. След мача момчетата тръгнаха по дискотеките, а ние останахме в хотела. Просто бяхме изцедени от емоции", обяснява Запрянов. "Но такъв момент не се забравя", допълва той.

Рехабилитаторът има обяснение и за загубата от Нигерия в първия двубой. "Просто ни подведе това, че отидохме да гледаме техен приятелски мач в Румъния преди световното. Паднаха 0:3. Спомням си, че седим и ядем сладолед с Балъков и той коментира, че ще ги отнесем. А при тях липсвали един куп титуляри. Пената се скъса да обяснява, че са силен отбор, но вече момчетата го бяха подценили съперника. И ни изненадаха", уточнява Запрянов.

Успокоението дошло от съвсем изненадващ източник. Към отбора ни

по линия на ФБР бил прикрепен арменецът Арам Кулеян

"Беше невероятен човек. Златар от Лос Анджелис, иначе беше родом от Пловдив. Световен шампион на табла. Пристигаме ние унили след загубата, а той - весел. Пристига при нас на масата и обяснява на Пената, че в бизнеса има една максима - ако първата ти сделка е добра, се отпускаш и може да стигнеш и до фалит. Ако обаче е лоша, това те амбицира и можеш да стигнеш докрай. Точно така се и получи", допълва лагендарният масажист.

"Тогава пролича и тактическата грамотност на Пената. Идва мачът с Гърция. Ние сме отишли на световно за една победа и пак ни се беше разминало в първия мач. Събрали сме се и четем. И тогава старшият се обърна към мен и каза: Тия ги бием, и то с много. Беше видял, че правят 7-8 промени в състава от първия мач с Аржентина. Защото паднали с 4 гола. Нашият не мръдна независимо от загубата 0:3 от Нигерия. Както

Пената обясни, мисленето на резервите вече е друго

Заради това не правиш промени, ако не се налага. И видяхте докъде ни докара това мислене. Не до първа победа, а до връх, който няма да се повтори", обяснява рехабилитарът.

"Малцина знаят, че в Щатите положението бе изключително тежко. Три дни преди мача с Нигерия Стоичков скъса мускулно влакно отзад на крака. И тогавашните ръководители на БФС от Пловдив ме извикаха с Ицо и доктор Гевренов. Попитаха ни дали можем да го оправим, или да викат доктора на Барселона. Гевренов нищо не каза, а Стоичков им заяви, че аз ще го оправя и да не викат никого.

Тогава директно ми заявиха, че ако не го оправя, не само ще си стягам багажа, но и повече работа няма да си намеря. Обещах им. И успях. Продължи да играе на инжекции до мача с Мексико. Малко преди края на първото полувреме направи един спринт и си казах, че ако не е скъсал пак, значи ще издържи мача. Като се прибрахме, ми каза, че каквото било, било, чувства се прекрасно, нищо не го дърпа и сега ще видят на какво е способен. До този момент той играеше с 50% от възможностите си", връща се назад Запрянов.

"Малко хора знаят, че когато пристигна в ЦСКА Димитър Бербатов, той имаше болестта на Шлатер. Един месец му дадохме почивка и след това започна да тренира. Познавам всеки мускул по тялото му.

Христо Стоичков остава несравним,

той не участва в класации. Класация с негово участие може да се прави само за второ място. Първото място е заето за вечни времена. И за следващите 100 г. той ще остане №1", категоричен е Запрянов, който 4 пъти по спешност е викан в Барселона.

"Няма да забравя как в Майорка Марашлиев скъса. Аз го карам да загрее като хората, той стои при мен и пие кафе. Било много топло. И на втората минута скъса мускул, после ми правеше компания на пазара", разказа още Доцента.

За него има една градска легенда покрай анкетата за спортист на годината през 1994 г. Тогава живеел при Стоичков в Барселона, за да му помага в рехабилитацията. Вдигал телефона, когато Камата го търсели журналисти от България. На масичката имало три списъка - тези, които са гласували Ицо да е №1, втори с онези, които са го писали в десетката, а "черният" - с медиите, които изобщо не са го сложили в списъка. Доцента обаче загадъчно мълчи дали това е истина.