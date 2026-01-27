Само руснаци за САЩ в мъжкото фигурно пързаляне на олимпиадата, единият погреба родителите си

Тримата американски фигуристи, които получиха квота за САЩ за индивидуалното фигурно пързаляне на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо след две седмици, имат руски корени, но всички са родени или израснали в Съединените щати и се състезават там. Те са: Иля Малинин (21), Андрю Торгашев (24) и Максим Наумов (24). Стиловете им се различават, характерите им се сблъскват, но олимпиадата ги поставя рамо до рамо.

Иля Малинин - двукратен световен шампион, син на шампиони

Безспорно най-големият талант и лидер на отбора в индивидуалното фигурно пързаляне е Иля Малинин - двукратен световен шампион (2024 и 2025 г.). Роден през 2004 г. в семейство на професионални фигуристи, той буквално израства на леда. Майка му, Татяна Малинина, е световноизвестна състезателка и многократна шампионка, а баща му Роман Скорняков също е бивш елитен фигурист, представял Узбекистан.

Ледът е негов дом още от първите му стъпки. Именно в тази среда се ражда уникалният му талант. Малинин става първият фигурист в историята, изпълнил успешно четворен аксел в официално състезание – подвиг, който променя стандартите в мъжкото индивидуално фигурно пързаляне. Днес той е лицето на новото поколение в дисциплината и най-голямата надежда на САЩ за олимпийско злато.

Андрю Торгашев - тихият боец и най-големият конкурент

Андрю Торгашев е роден през 2001 г. и израства в САЩ в семейство на професионални фигуристи. Майка му, Илона Мелниченко, е бивша състезателка в танците на лед и световна юношеска шампионка за СССР, а баща му Артьом Торгашев също е бивш фигурист и международен медалист. Спортът за него не е избор, а наследство.

В спортните среди Торгашев е смятан за най-големия вътрешен конкурент на Иля Малинин в индивидуалното фигурно пързаляне.

Макар да се състезава за САЩ, той поддържа силна връзка с руските си корени и говори руски със силен акцент. Тази двойна идентичност придава допълнителна дълбочина на съперничеството между двамата.

Кариерата му не е лишена от трудности, контузии и моменти на съмнение, но именно те изграждат характера му. Той не е шумна звезда, а състезател, който печели с постоянство, дисциплина и интелигентно присъствие на леда. Олимпийската квота е награда за години тиха работа и вътрешна устойчивост.

Максим Наумов - олимпиецът, който загуби родителите си

Историята на Максим Наумов е най-разтърсващата в американския отбор.

Той е син на легендите на световното фигурно пързаляне Вадим Наумов и Евгения Шишкова, световни шампиони от 1994 г. и двукратни олимпийци за Русия. Те не просто го научиха да кара кънки – те изградиха живота му около спорта.

"Родителите ми ме научиха да карам кънки. Сега ме учат как да продължа дори когато ги няма", казва фигуристът.

През януари 2025 г.,след националното първенство в Уичита Максим заминава по-рано. Родителите му остават за треньорски лагер. Това се оказва последната им раздяла.

На връщане към дома техният самолет на American Airlines се сблъсква с военен хеликоптер над река Потомак във Вашингтон. Загиват 67 души. Сред тях – 28 души, свързани със света на американското фигурно пързаляне. Сред тях – майка му и баща му. Максим остава сам.

Мечтата продължава

Година по-късно Максим Наумов се класира за олимпиадата.

Без аплодисментите на родителите си. Без прегръдките, които е чакал цял живот.

Но с тях в сърцето си.

Днес той застава редом до Иля Малинин и Андрю Торгашев като част от олимпийския отбор на САЩ - трима състезатели, три различни съдби, една дисциплина.

Кой ще победи на олимпиадата от тримата?

Тримата ще излязат на най-голямата сцена по време на зимните игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които ще се проведат от 6 до 22 февруари. Там Иля, Андрю и Максим ще бъдат оценявани не по произход или лични истории, а по скокове, програми и резултати в индивидуалното фигурно пързаляне.

Малинин ще бъде фаворитът. Торгашев - стабилната опора. Наумов - най-човешката история в отбора.

Олимпиадата ще покаже кой е готов за върха.