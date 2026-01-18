ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте камарите боклуци, засипали най-скъпия столич...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22113943 www.24chasa.bg

Големият герой Тервел: Невероятен ден за България, публиката ми даде сили

3880
Тервел Замфиров Снимка: Startphoto.bg

Записалият първата си победа в световната купа по сноуборд Тервел Замфиров бе много развълнуван от успеха пред родна публика в Банско, който бе гарниран за перфектен ден с третото място на Радослав Янков.

"Благодаря за поздравленията. Условията в Банско бяха чудесни. Трябва да отдадем заслуженото и на публиката. Има двама българи на подиума, което се случва за първи път в историята, така че невероятен ден за нашата страна.

Когато чуя шума от публиката на финала, това ми дава сили и се чувствам супер мотивиран. В главата ми беше само мисълта да завърша първи - просто пълна газ", каза 20-годишният Тервел.

Тервел Замфиров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)