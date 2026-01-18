Големият герой Тервел: Невероятен ден за България, публиката ми даде сили

Записалият първата си победа в световната купа по сноуборд Тервел Замфиров бе много развълнуван от успеха пред родна публика в Банско, който бе гарниран за перфектен ден с третото място на Радослав Янков.

"Благодаря за поздравленията. Условията в Банско бяха чудесни. Трябва да отдадем заслуженото и на публиката. Има двама българи на подиума, което се случва за първи път в историята, така че невероятен ден за нашата страна.

Когато чуя шума от публиката на финала, това ми дава сили и се чувствам супер мотивиран. В главата ми беше само мисълта да завърша първи - просто пълна газ", каза 20-годишният Тервел.