ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте камарите боклуци, засипали най-скъпия столич...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22114079 www.24chasa.bg

Елизара Янева загуби финала в Манчестър, кметът на града я награди

2224

Елизара Янева стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала с награден фонд 40 хиляди долара в Манчестър (Великобритания).

18-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Селин Неф (Швейцария) с 6:4, 1:6, 4:6.

Въпреки загубата на финала, представянето на Елизара Янева през цялата седмица беше впечатляващо. Българката записа три престижни победи над състезателки от топ 300 на световната ранглиста и с това си осигури рекордно класиране в кариерата - дебют в топ 320 на света.

До момента Елизара Янева има три спечелени титли при жените във веригата на Международната тенис федерация.

Лично кметът на Манчестър Анди Бърнам награди призьорките в турнира.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)