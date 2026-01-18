Елизара Янева загуби финала в Манчестър, кметът на града я награди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала с награден фонд 40 хиляди долара в Манчестър (Великобритания).

18-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Селин Неф (Швейцария) с 6:4, 1:6, 4:6.

Въпреки загубата на финала, представянето на Елизара Янева през цялата седмица беше впечатляващо. Българката записа три престижни победи над състезателки от топ 300 на световната ранглиста и с това си осигури рекордно класиране в кариерата - дебют в топ 320 на света.

До момента Елизара Янева има три спечелени титли при жените във веригата на Международната тенис федерация.

Лично кметът на Манчестър Анди Бърнам награди призьорките в турнира.