Красимир Дунев стана вицепрезидент на балканската гимнастика

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев беше избран за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика. Олимпийският ни вицешампион на висилка от Игрите в Атланта получи доверието на 13 от 14-те страни членки на организацията (само Румъния не присъства) по време на конгреса на централата в Истанбул (Турция).

Заедно с Дунев за вицепрезидент беше избран и Марио Можник (Хърватия).

За президент беше преизбран Суат Челен (Турция).

Участниците в конгреса взеха решение членовете на Изпълнителния комитет да са четирима, а не двама, както беше досега.

До края на февруари страните членки ще подадат кандидатури за домакинство на Балканските първенства в различните гимнастически спортове за 2026 година, след което Изпълнителният комитет ще избере страните домакини.