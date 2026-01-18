Ето фотогалерия от фурора на Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тервел Замфиров и Радослав Янков днес станаха първи и трети в паралелния гигантски слалом за световната купа по сноуборд в Банско.

За Тервел това бе дебютен подиум, а за Радо - 13-и.