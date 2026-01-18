Малена Замфирова: След победата на брат ми го гушнах и му казах, че го обичам

16-годишната Малена Замфирова записа 4-о и 5-о място в паралелните гигантски слаломи от световната купа по сноуборд в Банско. На тази крехка възраст тя вече има 2 подиума (2-о и 3-о място), а Радослав Янков е нарича детето чудо. Днес нейният брат Тервел спечели в Банско първата си победа в световната купа, а чепеларецът стана трети.

"Направих по-лоша квалификация от вчера и съответно се срещнах по-рано с Рамона (германката Рамона Терезия Хофмайстер я спря на четвъртфиналите, а вчера в полуфиналите). Но съм доволна от петото място. Пред мен има само четири момичета. Не бих казала, че съм разочарована, но можех да се справя и по-добре. Единственият, който не можеше да се справи по-добре, е брат ми. Първо място е най-добре. Състезанието беше по-трудно от вчера, защото трасето бе по-сложно и теренът бе по-твърд

На брат ми нямаше какво да му кажа, той се спусна перфектно. Единствено го гушнах и му казах, че го обичам. Не се възприемам като нещо по-специално, просто съм научена правилно. Да, бърза съм, да, най-малка съм и никой досега не е влизал в световния спорт на тази възраст, но гледам на себе си като едно нормално момиче. Не се чувствам специална, аз съм като другите деца, просто се справям добре с това, което правя.

От състезанието днес най-много ми хареса полуфиналът между Радо и Тери (брат ѝ Тервел). Нямаше значение кой ще победи, тъй като единият отиваше на финал и имаме сигурен медал за България. Тери би, но нямаше да се радвам по-малко, ако Радо бе спечелил. Тери взе и големия финал, но аз вече съм свикнала с победите му на световни първенства. Всички лоши мисли заради моето лошо каране се изпариха от главата ми. Той се представи много добре във финала по по-лошото трасе. Той ми е помагал и ми е отъпквал пътечката. Ние имаме сходна техника, той ми показва много неща", коментира Малена.