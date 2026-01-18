ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеп си тръгва от "Сити"

Пеп си тръгва от “Сити”

4424
СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-успешният мениджър в историята на “Манчестър Сити” - Пеп Гуардиола, може да напусне клуба още през тази седмица. Това твърдят редица медии в Англия. Новината идва след поражението в градското дерби 0:2 от “Юнайтед”. “Гражданите” на Пеп бяха направени на пух и прах от “червените дяволи”, а по този начин отборът на испанеца изостана в битката за титлата с “Арсенал”. Ако Гуардиола не си тръгне през януари, то ако отборът му не спечели нищо в края на кампанията, той със сигурност ще напусне.

Пеп, който в неделя навърши 55 г., досега е спечелил 18 трофея със “Сити” за 10 сезона в Англия.

СНИМКА: РОЙТЕРС

