“Левски” готви трансферна бомба, преговаря с бивш играч на ЦСКА

Въпросният футболист към момента иска огромна заплата, за да се озове на "Герена"

“Левски” вече се забърка в една трансферна сага с привличането на Армстронг Око-Флекс от “Ботев” (Пд), а сега “сините” буквално може да взривят пазара у нас. На “Герена” са набелязали бивш играч на кръвния враг ЦСКА. Важно уточнение е, че става дума за чужденец.

В момента шефове на столичани са в контакт с въпросния състезател, който е добре познато име, оставил следа с екипа на “армейците”. Преговорите обаче не вървят гладко, поне към момента, защото бившият футболист на ЦСКА иска огромна заплата, за да заиграе отново в София. А това хич не е по вкуса на “Левски”.

За последно бивш играч на ЦСКА носи екипа на “Левски” преди 9 г. Тогава румънецът Серджио Буш заигра на “Герена”. 3 г. по-рано нападателят бе в ЦСКА.

“Левски” усилено търси нови играчи, с които да се повиши качеството на отбора в борбата за титлата. “Сините” никога не са били толкова близо в последните 15 г. до трофея, като имат 7 точки аванс пред серийния шампион “Лудогорец” и ЦСКА 1948 по време на паузата. Откакто пък клубът бе поет от Хулио Веласкес, голяма част от привлечените на “Герена” са добре познати у нас - играли са за други наши тимове, или са преминали през елита в някакъв етап от кариерите си. Именно тази стратегия предприемат “сините”, за да засилят конкуренцията. Както е известно, лидерът в Първа лига има интерес към нападателя на “Локо” (Пд) Хуан Переа, но исканата сума за трансфера му към момента е твърде висока за столичани.

Иначе бившият таран на “Левски” Борислав Рупанов се сбогува с феновете на тима. 21-годишният младежки национал бе продаден в полския “Гурник ” (Забже), където ще играе рамо до рамо с легендата Лукас Подолски.

“От 5-годишен мечтаех за големия терен, за пълните трибуни, за синята фланелка. За онзи момент, в който сърцето бие силно, защото стотици фенове пеят името ти.

В “Левски” много от тези мечти се сбъднаха. Изживях моменти, които ще нося със себе си цял живот - радости, битки, уроци и незабравими спомени”, написа в емоционален пост Рупанов.

В същото време дошлият през миналата зима с големи очаквания към него Карл Фабиен отново е с травма. Бившият играч на “Славия” все по-често е в лазарета, отколкото на терена - нещо доста притеснително. Националът на Мартиника получи травма в контролата със сръбския “Войводина”. В проверката “сините” отстъпиха 1:2 на 3-ия в западната ни съседка.

“Оливер Камдем е контузен, в края на седмицата ще може да се присъедини към тренировките. Алдаир също, трябва да контролираме натоварванията, идва след операция. Евертон Бала също се възстановява добре, в понеделник трябва да е в перфектно състояние”, каза по повод състоянието на играчите си треньорът на “Левски” Хулио Веласкес.

“Сините” пък най-сетне преподписаха с бранителя Кристиан Димитров. Защитникът удължи контракта си и ще остане на “Герена” поне до лятото на 2028 г.

