Радо Янков: На олимпиадата всичко е възможно

"На олимпиадата всичко е възможно. В нашия спорт класирането зависи от много фактори, в това число състоянието на пистата и нейното редене. Малки неточности бързо те вадят от играта. Много от фаворитите бяха отстранени още в първия кръг днес. Формата не е толкова важна, колкото увереността, която получаваш след такива резултат".

Това каза Радослав Янков, който в неделя завърши на 3-о място в паралелния гигантски слалом за световната купа в Банско. Победител в състезанието пък стана другата ни голяма надежда Тервел Замфиров.

"Класирането ни при мъжете не можеше да бъде по-добро. Благодарен съм на Тервел, че спечели в големия финал, за да можем да чуем българския химн и да зарадваме страхотната публика, която беше тук, за да ни подкрепи", каза Янков.

"Откакто спечелих Големия кристален глобус моята мисия винаги е била да ангажирам повече млади хора да се занимават със спорта, да помагам на малките по един или друг начин. В момента берем плодовете на един десетгодишен труд на федерацията, на родители, на треньори, деятели, дечицата и всички, които са в това нещо със своите сили и страдания. Радвам се, че вече имаме такъв голям отбор. Зад нас има много подкрепления", добави единственият българин, печелил Световната купа в зимен спорт.

"Пистата в Банско винаги е страхотно подготвена. Искам да благодаря на домакините от Юлен и на Българска федерация ски. Имахме късмет и с времето и мисля, че бе време да направи това, което направихме за публиката", каза още той.

Нашият спорт е индивидуален, но самочувствието, което има един голям отбор, каквито са например италианският и австрийският, дава голяма увереност. Радвам се, че не отивам сам на олимпийските игри", завърши Янков.