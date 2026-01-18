Венген става препъникамък за аса ни в ските Алберт Попов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Слаломът във Венген за световната купа се превръща в препъникамък за българския ас в алпийските ски Алберт Попов.

При 7-ото си участие в швейцарския куррот той не успя да завърши за 3-и път.

Алберт отпадна в първия манш. Една от вратите попадна между краката му в последната част от пистата и сложи край на състезанието за него. Попов се движеше с темпо за първата десетка до момента, в който отпадна.

Иначе миналата година Алберт записа най-доброто си класиране във Венген с 10-ата позиция.

Българинът има там още 12-о, 15-о и 16-о място.

Норвежецът Атле Ли Макграт спечели слалома във Венген за общо 5-а своя победа в старт от световната купа.

