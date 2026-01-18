ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цеко Минев: Уникален ден, невероятно чувство

Цеко Минев: Уникален ден, невероятно чувство

Президентът на Българска федерация ски Цеко Минев се поздравява с бащата на Тервел и Малена - Анатолий. Снимка: Startphoto.bg

“Уникално добро състезание, не само заради представянето на състезателите ни. В историята на зимните спортове нямаме на каквото и да е ниво двама българи на подиума. Чувството е невероятно, истинска, чиста емоция”, заяви щастливият президент на федерацията по ски Цеко Минев, който е и член на борда на международната централа.

“Благодаря на всички екипи, които подготвиха това състезание. Беше изключително тежко заради атмосферните условия и други обстоятелства. Благодарен съм на спонсорите и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, защото без тях нямаше да се представим на такова ниво. Оценката на делегата е доста категорична - топниво. Всички трябва да се равняват по Банско”, допълни той.

“Не трябва да се забравя, че това представяне е плод на дългогодишен труд от страна на федерацията. След първите успехи на Радо и особено след като взе големия кристален глобус, бе направена една програма, от която дойдоха един цял отбор, начело с Малена и Тервел Замфирови. След тях идват още, което не може да не ни радва. И не трябва да се забравя, че Малена е феномен. На 16 години да си в елита на световната купа, е феноменално”, допълни Минев.

“А за надежди ще говорим на 8 февруари”, завърши президентът на ските. Тогава е стартът на сноуборда на олимпиадата.  

Федерацията дава повече от половината от делегацията за олимпиадата, като има 11 квоти. Биатлонът е с 8, а фигурното пързаляне - с една на Александра Фейгин.

