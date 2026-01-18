Банско извлича най-доброто от германска сноубордистка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рамона-Терезия Хофмайстер е една от легендите в снуборда с 31-а победа за световната купа. А в събота постигна нещо уникално. След като миналата година спечели двата старта в Банско, направи успехите три поред на пистата “Алберто Томба”.

“Фантастично”, бе оценката на Хофмайстер за българския курорт. “Тук имам невероятни спомени. Публиката ми дава изключителна енергия и винаги е невероятно да се състезавам в Банско”, сподели Хофмайстер, която днес завърши трета.

За съжаление, публиката не успя да види много от една от най-интересните фигури в световния сноуборд. Австрийката Клаудия Риглер, която продължава да кара на 53-годишна възраст, падна тежко още в първото си квалификационно спускане в събота и пропусна състезанието в неделя.

По принцип няма някакви сериозни наранявания и ще е готова за олимпиадата.