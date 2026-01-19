Украинка "намери работа" на Григор Димитров

Григор Димитров няма да има проблем да си намери работа, след като прекрати кариерата си в тениса. В това е уверена една украинка, която играе за Германия.

Ева Лис е родена в Киев, но когато е на 2 години, семейството й се мести в Хамбург заради бащата Владимир. Бившият състезател за купа "Дейвис" си намира работа като треньор, а Ева започва да играе за Германия. Отскоро е рекламно лице на Lacoste и участва заедно с Григор Димитров и Новак Джокович в партито на платформа в реката в Мелбърн преди началото на Australian Open.

След импровизирания тенис по двойки и задължителните снимки Лис отговори на въпрос за TikTok профил с какъв би сравнила най-добрия български тенисист.

"Барман. Или сервитьор. С този външен вид никога няма да има проблем да си изкара добър бакшиш", отговори тенисистката.

В събитието участва и Новак Джокович. Сръбският рекордьор по титли от "Големият шлем" оприличи Григор на топмодел (той вече е такъв, бе зазължителното уточнение на задаващата въпроса), производител на часовници, лекоатлет или плувец. Както е известно, една от най-големите страсти на Димитров са луксозните часовници. Той бе рекламно лице на Rolex, а от няколко години е акционер в друга швейцарска фирма - Bianchet.

В първия кръг на откритото на Австралия бившият №3 в световната ранглиста ще играе с Томаш Махач. Чехът, който на олимпиадата в Париж спечели титлата на смесени двойки с Катержина Синякова (тогава бяха и гаджета), е в страхотна форма и в събота стана шампион на подгряващия турнир в Аделаиса. Двубоят на Димитров и Махач е във вторник след 8 часа българско време.