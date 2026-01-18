ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп иска $ 1 милиард за място в Съвета за мир в ...

Милена Тодорова в точките за ЧРД

Милена Тодорова

Милена Тодорова, която все още гони връщане към добрата форма от миналия сезон заради здравословните проблеми през първата част от настоящия, успя на рождения си ден да попадне в точките в преследването на 10 км от световната купа по биатлон в Руполдинг (Гер).

Националката ни, която вчера навърши 28 г., потегли 31-а, на която позиция завърши в спринта. След първите 2 стрелби, в които свали всички мишени, Милена вървеше много добре. В третата обаче направи 3 пропуска и това я върна назад в класирането. Тодорова завърши 39-а и така прибави 2 точки към актива си в генералното класиране, където е 42-а със 79 т.

Лора Христова записа 2 пропуска в преследването и се нареди 43-а. Победата взе французойката Лу Жанмоно (1).

При мъжете на 12,5 км Благой Тодев с 2 грешки е 43-и, а с 3 Константин Василев финишира 51-и. Преследването спечели норвежецът Йоханес Дале (1).

