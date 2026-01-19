Сенегал спечели купата на Африка с 1:0 над Мароко в Рабат след напускане на терена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сенегал спечели купата на Африка с победа 1:0 над домакина Мароко насред Рабат. Пап Гей (94) бе точен в продълженията.

Преди това в добавеното време на редовните 90 минути са стигна до напускане на терена от гостите.

Първо техен гол бе отменен, а след това за Мароко бе отсъдена дузпа. Това накара селекционерът на сенегалците Папе Тиау да извади отбора си от терена.

Настана хаос, който продължи 10-ина минути. Националите на Сенегал се върнаха и, за да стане драмата пълна Браим Диас от "Реал" реши в напечения момент да се прави на тарикат. Той копна топката леко в центъра, но вратарят Едуард Менди не помръдна и спокойно я улови.

Титлата е втора за Сенегал, а Мароко ще продължи чакането си за континентален трофей, който за последно спечели през 1976-а.