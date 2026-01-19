ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Запрянов-Доцента: Бях до Пената, когато го ...

Времето София -7° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22116766 www.24chasa.bg

Сенегал спечели купата на Африка с 1:0 над Мароко в Рабат след напускане на терена

4080
След отсъждането на дузпа за Мароко фенове не Сенегал се сбиха със стюардите. Снимка: Ройтерс

Сенегал спечели купата на Африка с победа 1:0 над домакина Мароко насред Рабат. Пап Гей (94) бе точен в продълженията.

Преди това в добавеното време на редовните 90 минути са стигна до напускане на терена от гостите.

Първо техен гол бе отменен, а след това за Мароко бе отсъдена дузпа. Това накара селекционерът на сенегалците Папе Тиау да извади отбора си от терена.

Настана хаос, който продължи 10-ина минути. Националите на Сенегал се върнаха и, за да стане драмата пълна Браим Диас от "Реал" реши в напечения момент да се прави на тарикат. Той копна топката леко в центъра, но вратарят Едуард Менди не помръдна и спокойно я улови.

Титлата е втора за Сенегал, а Мароко ще продължи чакането си за континентален трофей, който за последно спечели през 1976-а. 

След отсъждането на дузпа за Мароко фенове не Сенегал се сбиха със стюардите. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)