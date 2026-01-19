ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Запрянов-Доцента: Бях до Пената, когато го ...

Времето София -7° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22116777 www.24chasa.bg

След 11 победи поред "Барса" падна - 1:2 в Сан Себастиян

2500
Снимка: Ройтерс

След 11 поредни победи във всички турнири "Барселона" падна.

В Сан Себастиян местният "Реал Сосиедад" би с 2:1 каталунския гранд в среща от от 20-ия кръг на испанския елит.

Микел Оярсабал откри резултата за домакините в 32-ата минута, а Маркъс Рашфорд изравни в 70-ата.

Почти веднага след това обаче Гонсало Гедеш донесе успеха на "Реал Сосиедад".

В 88-ата мин той остана с човек по-малко след червен картон на Солер.

Така "Барса" вече има само точка аванс на върха в Примера дивисион пред преследвача си "Реал" (Мадрид).

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)