Треньорът на "Лийдс": Илия Груев пак бе отличен

Мениджърът на “Лийдс” Даниел Фарке похвали представянето на българския национал Илия Груев при домакинската победа с 1:0 над “Фулъм” в 22-ия кръг на английската Висша лига.

“Джейдън Богъл игра добре, Илия Груев отново беше отличен, но реших да ги извадя и да вкарам нападателя Лукас Нмеча и Ао Танака, който е по-офанзивно настроен халф.

Беше малко рисковано, защото не искахме да изпуснем тази една точка, но пък усещането бе, че може да спечелим този мач”, сподели Фарке.

Тази двойна смяна германският треньор извърши в 81-ата мин. Нмеча вкара красив гол 10 мин по-късно за крайното 1:0.

“Победителите в последната минута са най-добрите”, написа по този повод в своя инстаграм профил Груев. За него това бе 5-и пореден мач като титуляр за “Лийдс”. Тимът му е 16-и в класирането с 25 точки, на 8 от опасната зона.