Германец донесе победа на "Милан" с дебютен гол

Никлас Фюлкруг бележи с глава победното попадение. Снимка: Ройтерс

Дебютно попадение на германския нападател Никлас Фюлкруг донесе домакински успех на "Милан" с 1:0 над "Лече" в мач от 21-вия кръг на серия "А". 

Бившият съотборник на национала ни Илия Груев във "Вердер" се появи на терена като резерва в 72-ата мин, а само 4 мин след това бе точен с глава.

32-годишният Фюлкруг пристигна в Милано под наем от английския "Уест Хем" с цел да играе повече и така да намери място в състава на бундестима за световното.

С тази "Милан" има 46 точки на второто позиция - на 3 от лидера "Интер" и с 3 пред третия "Наполи".

