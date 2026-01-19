ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кадри от обира на Лувъра бяха показани за първи пъ...

Садио Мане обясни защо е върнал Сенегал на терена във финала за купата на Африка

Нападателят на Сенегал Садио Манеликува с купата на Африка в ръце. Снимка: Ройтерс

Нападателят на Сенегал Садио Мане каза защо върна съотборниците си на терена на финала за купата на Африка срещу Мароко в Рабат, спечелен в крайна сметка от гостите с :0 след продължения. След като беше отсъдена дузпа срещу Сенегал в 95-ата минута на редовното време, старши треньорът Пап Тиау изведе отбора от терена, а Мане върна футболистите от съблекалнята след над 15-минутно прекъсване.

При дузпата нападателят на "Реал" и Мароко Брахим Диас прати топката право в ръцете на вратаря Менди и така се стигна до продължения.

„Тъй като съдиите могат да правят грешки, е несправедливо да ги съдим. И най-важното е, че направих това за всички по света - те искаха да гледат мача докрай", каза Мане, който в момента играе за "Ал Насър".

Голът на Папа Гейе в продълженията осигури победата за сенегалския национален отбор. Сенегал спечели купата на африканските нации за втори път в историята си.

