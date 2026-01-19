ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кадри от обира на Лувъра бяха показани за първи пъ...

Президентът на Сенегал обяви национален празник след спечелването на купата на Африка

1004
Хиляди сенегалци празнуваха по улиците след финала за купата на Африка. Снимки: Ройтерс

Сенегалският президент Басиру Диомайе Файе обяви, че понеделник, 19 януари 2026 г., ще бъде платен почивен ден в страната и национален празник. Стотици хиляди излязоха по улиците на големите градове в страната, за да празнуват спечелването на купата на Африка след 1:0 след продължения над Мароко в Рабат.

Сенегал триумфира за втори път като първенец на Африка след 2021-а, когато победи Египет след изпълнение на дузпи в турнира в Камерун.

Мароко за втори път се проваля в домакински турнир след 1988 година, когато остана на четвърто място.

Прокабата над тима явно ще продължи повече от 50 години, тъй като мароканците имат само един успех в континенталния турнир през 1976-а, когато равенство в последния мач с Гвинея (1:1) му стигна за титлата. 

Хиляди сенегалци празнуваха по улиците след финала за купата на Африка. Снимки: Ройтерс
Хиляди сенегалци празнуваха по улиците след финала за купата на Африка. Снимки: Ройтерс
Хиляди сенегалци празнуваха по улиците след финала за купата на Африка. Снимки: Ройтерс

