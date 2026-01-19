Президентът на Сенегал обяви национален празник след спечелването на купата на Африка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сенегалският президент Басиру Диомайе Файе обяви, че понеделник, 19 януари 2026 г., ще бъде платен почивен ден в страната и национален празник. Стотици хиляди излязоха по улиците на големите градове в страната, за да празнуват спечелването на купата на Африка след 1:0 след продължения над Мароко в Рабат.

Сенегал триумфира за втори път като първенец на Африка след 2021-а, когато победи Египет след изпълнение на дузпи в турнира в Камерун.

Мароко за втори път се проваля в домакински турнир след 1988 година, когато остана на четвърто място.

Прокабата над тима явно ще продължи повече от 50 години, тъй като мароканците имат само един успех в континенталния турнир през 1976-а, когато равенство в последния мач с Гвинея (1:1) му стигна за титлата.