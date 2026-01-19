Треньорът на "Барселона" обвини съдиите за загубата от "Сосиедад"

Треньорът на "Барселона" Ханзи Флик обвини съдиите за загубата с 1:2 от "Реал Сосиедад". Специалистът бе разочарован от отсъжданията на рефера Хил Мансано. Ъри гола на каталунците бяха отменени, а освен това реферът отмени и дузпа отсъдена в полза на каталунците след намесата на ВАР.

„Трябва да се защитаваме по-добре. Това беше очевидно при втория гол. Този гол ни уби. Ла Лига има добри рефери, а после имаме и този човек. Не искам да хабя повече енергия, говорейки за него. Четях коментари преди мача и всички знаят какъв е. Всички видяха какво направи. Френки каза, че е арогантен, и беше прав", заяви Ханзи Флик.

Германецът недоволства и срещу отсъжданията на ВАР: „Тези съдии, те са същите, които ни го причиниха и миналия сезон, нали? Същите хора са и във ВАР стаята? Браво".