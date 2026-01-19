"Барселона" нацели гредите пет пъти в един мач отново след 81 години

Футболистите на "Барселона" уцелиха страничните и напречната греда пет пъти в мача от 20-ия кръг на испанската Ла Лига с "Реал Сосиедад", повтаряйки статистическия антирекорд на клуба от 1945 година. В Сан Себастиян каталунците паднаха 1:2 и имат само една точка предина пред втория "Реал".

Последният път, когато "блаугранас" не успяха да спечелят мач от първенството на Испания, след като уцелиха гредите пет пъти, беше преди 81 години, когато завършиха наравно 1:1 с "Мурсия".

В мача срещу "Реал Сосиедад" освен това ВАР отмени два гола на "Барселона" и една дузпа за спъване на Ламин Ямал в наказателното поле още през първото полувреме.