Григор Димитров остава 45-и в света, Иван Иванов се изкачи с 87 места

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 45-ата си позиция в световната ранглиста.

34-годишният Димитров започна сезона си в Бризбейн, достигайки втория кръг на надпреварата. Утре той ще стартира участието си в Откритото първенство на Австралия с мач срещу Томаш Махач (Чехия).

Сред българите най-голямо подобрение отчита миналогодишният шампион при юношите в Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ - Иван Иванов, който се изкачи с 87 места до 855-ото.

В топ 10 единствената промяна е, че Бен Шелтън (САЩ) изпреварва 7-ия Феликс Оже-Алиасим (Канада)