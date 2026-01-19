"Интер Маями" иска да участва в турнира на шампионите на Южна Америка

Собственикът на "Интер Маями" Хорхе Мас заяви, че клубът му планира да участва в Копа Либертадорес - турнир, организиран от Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) сред най-добрите клубове в южноамериканските страни.

„Водя разговори с КОНМЕБОЛ и президентът на организацията Алехандро Домингес относно възможността за участие в Копа Либертадорес. Има прецедент - мексиканските клубове вече са играли в турнира. Говорил съм за това и с шефовете на MLS лигата. Вярвам, че шампионите на MLS заслужават това място. Това е добър начин да продължим да развиваме футбола в Северна и Южна Америка с участието на северноамерикански и мексикански клубове. Конкуренцията ще бъде по-добра", цитира Мас изданието TyC Sports.