Кадри от обира на Лувъра бяха показани за първи пъ...

"Интер Маями" иска да участва в турнира на шампионите на Южна Америка

Дейвид Бекъм и дъщеря му Харпър по време на мача на "Интер Маями". СНИМКА: ИНСТАГРАМ ПРОФИЛ НА ДЕЙВИД БЕКЪМ

Собственикът на "Интер Маями" Хорхе Мас заяви, че клубът му планира да участва в Копа Либертадорес - турнир, организиран от Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) сред най-добрите клубове в южноамериканските страни.

„Водя разговори с КОНМЕБОЛ и президентът на организацията Алехандро Домингес относно възможността за участие в Копа Либертадорес. Има прецедент - мексиканските клубове вече са играли в турнира. Говорил съм за това и с шефовете на MLS лигата. Вярвам, че шампионите на MLS заслужават това място. Това е добър начин да продължим да развиваме футбола в Северна и Южна Америка с участието на северноамерикански и мексикански клубове. Конкуренцията ще бъде по-добра", цитира Мас изданието TyC Sports.

