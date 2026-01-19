"Интер" готви оферта към "Реал" за Арда Гюлер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Интер" (Милано) проявява интерес към атакуващия халф на "Реал" (Мадрид) Арда Гюлер. Италианският клуб разглежда 20-годишния футболист като звездно попълнение за предстоящото лято, според журналиста Екрем Конур.

Турският халф обаче е фокусиран върху играта си в "Реал" и иска да се докаже в тима.

"Арсенал" е искал да вземе турският национал под наем още през зимата, но Гюлер е решил да остане в испанския гранд.

Този сезон халфът е участвал в 30 мача във всички състезания, отбелязвайки три гола и давайки 10 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 90 милиона евро.