Кадри от обира на Лувъра бяха показани за първи пъ...

"Интер" готви оферта към "Реал" за Арда Гюлер

Арда Гюлер

"Интер" (Милано) проявява интерес към атакуващия халф на "Реал" (Мадрид) Арда Гюлер. Италианският клуб разглежда 20-годишния футболист като звездно попълнение за предстоящото лято, според журналиста Екрем Конур.

Турският халф обаче е фокусиран върху играта си в "Реал" и иска да се докаже в тима. 

"Арсенал" е искал да вземе турският национал под наем още през зимата, но Гюлер е решил да остане в испанския гранд.

Този сезон халфът е участвал в 30 мача във всички състезания, отбелязвайки три гола и давайки 10 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 90 милиона евро.

