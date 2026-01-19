Българка се изкачи с 46 места в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова остава на 128-ата позиция в световната ранглиста. 30-годишната софиянка има 557 точки.

През миналата седмица тя достигна последния кръг в квалификациите за Откритото първенство на Австралия, но отпадна от Юлия Стародубцева (Украйна).

Третата ракета на страната - 18-годишната Елизара Янева, отбеляза рекорден прогрес. Българската тийнейджърка се изкачи с 46 места до 319-ото в света с 202 точки, след като стана вицешампионка на състезание в Манчестър в неделя.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10 990 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8328 точки и Коко Гоф (САЩ) с 6423 точки.