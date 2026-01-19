България може да играе със Соломоновите острови в Индонезия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България ще вземе участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия в края на март.

В надпреварата, която включва отбори от различни конфедерации, ще са още селекциите на домакините от Индонезия (Зона Азия), както и тези на Соломоновите острови (Зона Океания) и островите Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

Индонезия ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет.

Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като повече подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.

България взе участие и в дебютното издание на FIFA Series през пролетта на 2024 г., а тогава турнирът се проведе в столицата на Азербайджан - Баку. Трикольорите победиха с 1:0 Танзания и завършиха наравно 1:1 с домакините от Азербайджан.