"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

"Ботев" (Пд) подписа с нигерийско крило

Чимези Уилиамс Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) подписа договор с нигериеца Чимези Уилиамс, съобщиха от клуба.

19-годишното крило парафира дългосрочен контракт с „канарчетата" и вече се присъедини към лагера на отбора в Анталия (Тур).

Уилиамс е роден на 19 март 2006 г., а в кариерата си има мачове за руските клубове "Алания" (Владикавказ) и "Уфа".

Офанзивният футболист е четвъртото ново попълнение в зимната селекция на „жълто-черните" след Педро Игор, Карлос Алгара и Браян-Антони Хайн, а в клуба се завърна и нападателят Алекса Мараш.

