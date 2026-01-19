"Ботев" (Пд) подписа с нигерийско крило

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Пд) подписа договор с нигериеца Чимези Уилиамс, съобщиха от клуба.

19-годишното крило парафира дългосрочен контракт с „канарчетата" и вече се присъедини към лагера на отбора в Анталия (Тур).

Уилиамс е роден на 19 март 2006 г., а в кариерата си има мачове за руските клубове "Алания" (Владикавказ) и "Уфа".

Офанзивният футболист е четвъртото ново попълнение в зимната селекция на „жълто-черните" след Педро Игор, Карлос Алгара и Браян-Антони Хайн, а в клуба се завърна и нападателят Алекса Мараш.