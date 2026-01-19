Продадоха 5000 билета за мача за суперкупата "Лудогорец" - "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първите 5000 билета за мача за суперкупата на България са продадени, съобщиха от профилигата.

Двубоят между "Лудогорец" и "Левски" ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18,00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Цени на билетите:

Сектор А – 25 евро

Сектор В – 15 евро

Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

"БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор", добавят от лигата.