Нов рекорд на Новак Джокович - поне 100 победи в три турнира от "Големият шлем"

Новак Джокович продължава да трупа рекорди.

38-годишният сърбин вече е първият с поне 100 победи в три турнира от "Големият шлем", след като се разходи за 6:3, 6:2, 6:2 с Педро Мартинес (Исп) в откритото на Австралия. Бившият №1 в света има 101 спечелени мача на "Ролан Гарос" и 102 на "Уимбълдън". Изключението е само US Open - 95 победи.

Само двама други тенисисти са записали по 100 успеха в "Големият шлем". Роджър Федерер има 102 в Австралия и 105 на "Уимбълдън", а Рафаел Надал - 112 в откритото на Франция.

В следващия кръг Джокович очаква Франческо Маестрели (Ит).