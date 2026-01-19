ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петя Димитрова: Левовете важат до края на януари в...

Мбапе на амбразурата: Трябва да защитаваме Винисиус

Килиан Мбапе и Винисиус Снимка: Ройтерс

Голмайсторът на "Реал" Килиан Мбапе защити съотборника си Винисиус Жуниор след победата с 2:0 над "Леванте" в 20-ия кръг на Примера дивисион.

Преди и по време на мача феновете на мадридчани освиркваха бразилското крило, като в тунела той дори стигна до сълзи. Причината - при обявяването на името му сред титулярите дюдюканията бяха най-силни.

„Винисиус беше освиркван от феновете? Не е негова вината. Той е фантастичен играч. Той е невероятен човек, имам късмета да го познавам и го обичам много. Ние като отбор трябва да го защитаваме по-добре, за да не е сам срещу всички останали. Той не е сам в "Реал", коментира Мбапе.

По-рано медии съобщиха, че Винисиус иска да напусне Мадрид заради негативното отношение от страна на феновете.

