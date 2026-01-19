ФИФА изхвърля от световното съдията от скандалния финал в Африка

Най-екзотичният футболен турнир в света завърши, и то по какъв начин. Сблъсъкът за спора на купата на Африка между Мароко и Сенегал се превърна в нещо, което едва ли може да се види някъде другаде на планетата в двубой за трофей. В добавеното време, при резултат 0:0, играчите на Сенегал, подбудени от треньора си Папе Тиау, напуснаха терена в знак на протест. Причината - реферът Жан-Жак Ндала отсъди дузпа за домакините от Мароко. Минути по-рано реферът от Демократична република Конго пък отмени чист гол за Сенегал. И така настана нечуван и невиждан фарс, който продължи близо 10 мин. В това време играчите на домакините пробваха да опитат да върнат съперника на терена чрез разговори, молби и т.н.

И разумът надделя, а играчите на Сенегал се върнаха на терена. Феновете на домакините вече бяха готови да празнуват след дузпата, което щеше да значи първа титла за Мароко от 50 години насам. Но голямата им звезда Браим Диас се направи на майстор и би по възможно най-лошия начин “паненка”, която попадна право в ръцете на вратаря на Сенегал. В продължението пък селекцията на Тиау вкара гол чрез Гей. А до края на мача опитите на домакините да стигнат поне до равенството не дадоха резултат. И така Сенегал за втори път в историята си спечели континенталното първенство на Африка.

Световната футболна централа пък осъди остро поведението на Сенегал по време на финала. За победителите ще има сериозна санкция - парична. Такава ще получи и домакинът Мароко. Но най-тежкото наказание ще бъде за рефера. Ндала до неделя бе в списъка на съдиите, които ще свирят мачове от историческото световно. След фарса и скандалните му решения обаче ФИФА ще го махне. И вместо да е в САЩ, ще гледа световното от вкъщи пред телевизора.

В социалните мрежи, а и не само, пък се появиха конспиративни теории за изпусната дузпа от Диас. Мнозина предполагат, че пропускът на Диас е преднамерен. И е част от договорка, целяща връщането на сенегалските играчи на терена. Италианският журналист Танкреди Палмери също подкрепи подобна теза, като обърна внимание на факта, че нито един от футболистите на Сенегал не се е израдвал след пропуснатата дузпа. Дали е така обаче, никой няма да каже. А и едва ли Диас би пропуснал златна възможност да донесе трофей на родината си след толкова чакане.

“След като извадих отбора, съжалих. Не трябваше да го правя”, призна треньорът на Сенегал Тиуа.

