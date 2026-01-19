България с шанс да спечели турнир на ФИФА

Националният отбор на България ще има огромен шанс да спечели турнир на ФИФА.

Представителният ни тим ще участва във второто издание на международния приятелски турнир FIFA Series. Нашите са пратени в Джакарта, Индонезия, като в надпреварата се включват отбори от 4 различни конфедерации. Азиатската страна ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на турнира, който ще бъде в периода от 23 до 31 март.

Съперниците на водения от Александър Димитров тим ще са домакините (Зона Азия), Соломоновите острови (Зона Океания) и Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

С оглед на опонентите и заеманите от тях места в ранглистата смело можем да кажем, че поне на хартия нашите не би трябвало да имат проблем с другите държави на турнира. И трябва да бием, и то с разлика, по-непретенциозните тимове.

Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като повече подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.

България в момента заема 88-а позиция в класацията на ФИФА. Индонезия е на 122-о място. Соломоните острови са на 152-а позиция. 2 по-назад в ранглистата е Сейнт Кинг и Невис.

Така родината ни за първи път ще се изправи срещу толково екзотични опоненти. Представителният ни отбор никога в историята си не е играл със Соломоновите острови и със Сейнт Китс и Невис. Веднъж сме срещали Индонезия. Това се случва преди повече от 50 г. На 4 февруари селекцията ни гостува в Джакарта. Печелим 4:0, като по два гола отбелязват Начко Михайлов и Динко Дерменджиев.

България вече игра на турнир FIFA Series през март 2024 г. Тогава нашите бяха пратени в Азербайджан. Там спечелихме с 1:0 срещу Танзания и завършихме 1:1 с домакините.

