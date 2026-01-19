Проблемите пред "Наполи" продължават, 7 са контузени преди важните мачове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на "Наполи" Антонио Конте ще има допълнителни проблеми за решаване преди двубоя от Шампионската лига с "Копенхаген", стана ясно от изявление на клуба.

Крилото Матео Политано и защитникът Амир Рахмани са поредните двама играчи, които попадат в лазарета. Двамата получиха травми при победата с 1:0 над "Сасуоло" през уикенда.

Политано е с проблем в дясното бедро, докато Рахмани е с разтежение в левия глутеус.

Контузиите на двамата не са добра новина за Конте, който не може да разчита за по няколко месеца на Ромелу Лукаку, Кевин де Бройне, Франк Ангиса, Били Гилмор и Алекс Мерет.

"Наполи" има само 7 точки от първите си шест мача в Шампионската лига и тимът заема 23-то място в класирането два кръга преди края на основната фаза на турнира.