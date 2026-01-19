Фейгин знаменосец на откриването на олимпиадата

Биатлонистът Владимир Илиев ще постави рекорд за България - пето участие на игрите

Александра Фейгин ще бъде знаменосецът на делегацията ни на откриването на зимната олимпиада през февруари. Тя ще пристигне в Милано само за церемонията, защото има право да влезе в олимпийското село само 5 дни преди състезанието си.

Българският флаг бе връчен на Фейгин и снобордиста Тервел Замфиров на изискан коктейл в посолството на Италия по повод на игрите. Той бе даден от Негово Превъзходителство Марчело Апичела.

Тервел връчи на Лечева и Апичела официалната фланелка на световната купа в Банско, която приключи в неделя с невероятен успех за нашите. Тервел спечели първата си победа за световната купа, а на подиума се качи и Радослав Янков. Така за първи път в историята на зимните спортове двама българи бяха на подиума в едно състезание.

Олимпиадата ще е историческа и за биатлониста ни Владимир Илиев. Той ще участва на петите си игри в кариерата, което не е било по силата на нито един друг спортист в историята на зимните игри. До момента по четири имаха Петър Попангелов и Любомир Попов.

Във вторник се събира и изпълнителното бюро на Весела Лечева за да потвърди състава на делегацията ни, като откъм спортисти всичко е ясно. Имаме точно 20 квоти, като над половината от тях - 11, са от федерацията по ски с президент Цеко Минев. С длъжностните лица и ръководството бройката ще набъбне до около 50 човека. Ръководител на мисията ще е от летен спорт - шефът на бадминтона Володя Златев, който бе преизбран единодушно на поста преди дни.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще присъства на откриването на олимпиадата, обявиха от Белия дом. Това стана, след като МОК отхвърли желанията за отстраняването на САЩ от игрите.

БОК е потвърдил четирите ни квоти в сноуборда, съобщи официално международната федерация. След състезанията в Банско Петър Гергьовски остана трета резерва, като пред него са представители на Япония и Република Корея. Малко е вероятно чак толкова да се откажат, че да влезе и той. Размествания със сигурност ще има при жените, ако Естер Ледецка реши да кара само ски на олимпиадата.

Съставът ни за олимпиадата:

БИАТЛОН - Владимир Илиев, Благой Тодев, Константин Василев, Антон Синапов, Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова, Мария Здравкова

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ: Алберт Попов, Калин Златков, Анина Цурбриген

СКИ БЯГАНЕ: Марио Матиканов, Симеон Пешков, Калина Недялкова

СКИ СКОК: Владимир Зографски

АЛПИЙСКИ СНОУБОРД: Радослав Янков, Тервел Замфиров, АлександърКръшняк, Малена Замфирова

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ: Александра Фейгин

