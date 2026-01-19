Роналдо спечели, "Ювентус" ще трябва да му плати близо 10 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съд в Торино отхвърли жалбата на италианския гранд "Ювентус" срещу решение на Арбитражния съд, с което клубът бе осъден да изплати на Кристиано Роналдо 9,7 милиона евро, съобщава "Гадзета дело Спорт", цитирана от БТА.

През 2024-а инстанцията определи "старата госпожа" да изплати на португалския нападател на "Ал Насър" въпросната сума, които португалската звезда първоначално е трябвало да получи като обезщетение след трансфера си в "Манчестър Юнайтед".

След началото на пандемията от коронавирус "Ювентус" се е споразумял с Роналдо да забави заплатата му от 19,6 милиона евро. Постигнато е и допълнително споразумение относно бонусите до 31 юли 2021 година, които така и не са изплатени, след което португалецът завежда дело срещу клуба.

На 29 ноември 2022 година мнозинството от борда на директорите на тима, включително президентът Андреа Аниели и вицепрезидентът Павел Недвед, решиха да подадат оставка.

На 1 декември същата година прокуратурата в Торино издаде заповед за съдебен процес срещу Аниели. Той и други ръководители бяха заподозрени във финансови злоупотреби в "Ювентус". По-конкретно, разследването се отнасяше до невярно представяне на финансови данни, манипулация и завишени цени при трансферите на играчите.

Ръководството на клуба беше обвинено в разпространение на невярна информация за финансовото състояние на клуба, манипулиране на пазара, подаване на фалшиви декларации за доходи за несъществуващи транзакции и възпрепятстване на одиторския контрол.

Роналдо игра за "Ювентус" от 2018 до 2021 година, като записа 134 мача, отбеляза 101 гола и направи 28 асистенции. С тима португалецът два пъти стана шампион на Италия (2018/2019, 2019/2020), спечели два пъти суперкупата и веднъж купата на страната.