Мароко предприема правни действия след загубата във финала за купата на Африка

Мароко ще предприеме правни действия заради крайния изход от финала за Купата на африканските нации в Рабат в неделя, където съперникът Сенегал напусна терена, за да протестира срещу отсъдена дузпа, но по-късно се върна и спечели мача с 1:0 след продължения.

„Кралската мароканска футболна федерация обявява, че ще предприеме правни действия, спрямо правилата на Африканската футболна конфедерацията и ФИФА, относно напускането на терена от сенегалския национален отбор по време на финала срещу мароканския държавен тим, както и относно събитията около това решение, след като съдията отсъди дузпа, която беше счетена за правилна от всички експерти", се казва в изявлението, в което пише още:

„Тази ситуация оказа значително влияние върху нормалния ход на мача и върху представянето на играчите."

Не е ясно какво иска да постигне Мароко с жалбата си, освен да протестира официално срещу резултата от мача, предава БТА.

По-рано днес президентът на ФИФА Джани Инфантино и Африканската футболна конфедерация осъдиха поведението на сенегалските футболисти и членове на треньорския щаб след хаотичните сцени, заявявайки, че насилието и напускането на терена нямат място във футбола.

„Станахме свидетели на неприемливи сцени на терена и по трибуните - категорично осъждаме поведението на някои „привърженици", както и на някои сенегалски състезатели и членове на техническия персонал", коментира Инфантино.

От Африканската конфедерация заявиха, че преглеждат записите и че ще последват дисциплинарни производства, добавяйки, че осъждат „неприемливото поведение от страна на някои играчи и длъжностни лица".